Часть кольцевой дороги между Приморским шоссе и ЗСД перекроют на неделю
В северной части Санкт-Петербурга возможны пробки из-за ремонта пяти километров кольцевой автодороги. С 8 по 15 октября перекроют одну из полос КАДа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничение движение касается участка с первого по пятый километр на внутреннем кольце. Эта часть трассы находится между Приморским шоссе и ЗСД. Подрядчик должен будет успеть за неделю убрать колеи на покрытии.
Чтобы снизить риск автомобильных аварий, по свободной от ремонтников полосе можно будет ездит со скоростью не выше 50 километров в час.
ВАЖНО
Между Выборгским шоссе и ЗСД дорогу расширяют до шести полос. Из-за работ свободными остались по одной полосе в каждую сторону.
С 11 по 15 октября с внутреннего кольца нельзя будет попасть на улицу Парашютную, потому что съезд будет закрыт.