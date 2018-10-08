2018-10-08T20:03:03+03:00
Общество

Часть кольцевой дороги между Приморским шоссе и ЗСД перекроют на неделю

Ремонт дороги на перекрытом участке продлится до 15 октября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
Поделиться:
Чтобы снизить риск автомобильных аварий, по свободной от ремонтников полосе можно будет ездит со скоростью не выше 50 километров в час.Чтобы снизить риск автомобильных аварий, по свободной от ремонтников полосе можно будет ездит со скоростью не выше 50 километров в час.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В северной части Санкт-Петербурга возможны пробки из-за ремонта пяти километров кольцевой автодороги. С 8 по 15 октября перекроют одну из полос КАДа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение движение касается участка с первого по пятый километр на внутреннем кольце. Эта часть трассы находится между Приморским шоссе и ЗСД. Подрядчик должен будет успеть за неделю убрать колеи на покрытии.

Чтобы снизить риск автомобильных аварий, по свободной от ремонтников полосе можно будет ездит со скоростью не выше 50 километров в час.

ВАЖНО

Между Выборгским шоссе и ЗСД дорогу расширяют до шести полос. Из-за работ свободными остались по одной полосе в каждую сторону.

С 11 по 15 октября с внутреннего кольца нельзя будет попасть на улицу Парашютную, потому что съезд будет закрыт.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге уволили заместителя главы УФАС
В Санкт-Петербурге простились с экс-главой регионального МВД Аркадием Крамаревым
Пьяная петербурженка зарезала собутыльника во время застолья
На 16 лет отправится в колонию строгого режима убийца таксиста в Санкт-Петербурге
Между Санкт-Петербургом и Кировом в декабре запустят поезд
Двое хоккеистов СКА стали лучшими игроками недели в КХЛ
Женщин, которые приняли роды у пассажирки метро в Петербурге, наградили
Футбольный клуб «Зенит» попал в число самых посещаемых клубов мира
Петербургские «Митьки» переснимут фильм «Место встречи изменить нельзя»
В Петербурге поздравили сотрудников Почты России с профессиональным праздником
Эксперты назвали Санкт-Петербург зажиточным городом
Петербургская учительница немецкого, которая ударила ученика по голове, уволится
Станцию метро «Проспект просвещения» закрыли из-за подозрительного предмета
В Лужском районе полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
Полиция возьмет под контроль «закон о тишине» в Петербурге
За три месяца Роспотребнадзор забраковал в Петербурге 20 тонн мяса
Прокуратура потребовала от вице-губернатора Петербурга Митяниной устранить нехватку коек в больницах
На КАД на пять дней перекроют съезд на Парашютную улицу
В Петербурге судебный пристав получил три года условно за взятку в 40 тысяч
Беглов вместе с Миллером болел за «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург»