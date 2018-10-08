Часть кольцевой дороги между Приморским шоссе и ЗСД перекроют на неделю

СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-08T20:03:03+03:00

Чтобы снизить риск автомобильных аварий, по свободной от ремонтников полосе можно будет ездит со скоростью не выше 50 километров в час. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В северной части Санкт-Петербурга возможны пробки из-за ремонта пяти километров кольцевой автодороги. С 8 по 15 октября перекроют одну из полос КАДа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничение движение касается участка с первого по пятый километр на внутреннем кольце. Эта часть трассы находится между Приморским шоссе и ЗСД. Подрядчик должен будет успеть за неделю убрать колеи на покрытии.

Чтобы снизить риск автомобильных аварий, по свободной от ремонтников полосе можно будет ездит со скоростью не выше 50 километров в час.

ВАЖНО

Между Выборгским шоссе и ЗСД дорогу расширяют до шести полос. Из-за работ свободными остались по одной полосе в каждую сторону.

С 11 по 15 октября с внутреннего кольца нельзя будет попасть на улицу Парашютную, потому что съезд будет закрыт.