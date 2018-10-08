2018-10-08T20:33:43+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге простились с экс-главой регионального МВД Аркадием Крамаревым

Прощание состоялось 8 октября
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Прощание прошло с Аркадием Крамаревым прошло 8 октября. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.Прощание прошло с Аркадием Крамаревым прошло 8 октября. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
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В понедельник, 8 октября, Санкт-Петербург простился с Аркадием Крамаревым, который с 1991 по 1994 год возглавлял региональное управление МВД. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, гражданская панихида прошла в Культурном центре главного управления внутренних дел города.

- Аркадий Григорьевич был мужественным, прямолинейным и справедливым человеком, - сказал во время церемонии прощания временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

От отметил, что жизнь Аркадия Крамарева была яркой и правильной. К словам соболезнования присоединились председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, нынешний начальник регионального управления полиции Сергей Умнов, депутат Госдумы Олег Нилов.

Отпевание прошло в в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Похоронили Аркадия Григорьевича на Серафимовском кладбище.

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