2018-10-08T20:50:23+03:00
Общество

В Петербурге уволили заместителя главы УФАС

Отправленный в отставку Петр Яковлев курировал сферу госзакупок
Лиза ГРОМОВА@KP_PSKOV
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Руководитель петербургского управления федеральной антимонопольной службы остался без заместителя. Восполнять кадровую потерю придется из-за не очень приятного обстоятельства. В отставку отправили Петра Яковлева, который курировал два отдела – по контролю за закупками юридических лиц и контролю государственных закупок.

- Петр Яковлев был освобожден от занимаемой должности по причине утраты доверия, - пояснили в пресс-службе УФАС.

В ведомстве пояснили, что как и все государственные служащие, Петр Яковлев должен каждый год заполнять декларацию о законах. Однако в этот раз замчанальника некорректно заполнил документ, внеся в него недостоверную информацию. Видимо, у начальства появились поводы подозревать, что сотрудник что-то скрывает, раз все закончилось увольнением.

Что именно неправильно заполнил Петр Яковлев и какие сведения посчитали недостоверными, в ведомстве не уточнили.

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