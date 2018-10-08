В Петербурге раздадут 50 тысяч медицинских масок

8 Окт. 23:04 2018-10-08T23:04:06+03:00

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Сезон гриппа еще не начался, но иммунизация в Санкт-Петербурге уже идет полным ходом. С 8 по 12 октября в Санкт-Петербурге проходит "Неделя профилактики гриппа и ОРВИ".

Как говорят специалисты управления Роспотребнадзора, просто сделать прививку недостаточно. Необходимо помнить и о так называемых "неспецифических" мерах профилактики.

А к таковым относится и укрепление иммунитета, и правильное питание, и регульярное мытье рук, и занятие спортом, и отказ от посещения многолюдных мест. Кроме того, у станций метро горожанам уже начали раздавать медицинские маски.

- Для петербуржцев заготовлено 50 тысяч упаковок медицинских масок, которые можно получить ежедневно у входа в метро и в пяти структурных подразделениях МФЦ. А волонтеры СЗГМУ имени Мечникова расскажут о том, как правильно и когда ее нужно носить, - говорят в Роспотребнадзоре.