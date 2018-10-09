Во вторник, 9 октября, в Петербурге будет тепло и дождливо

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-09T07:49:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге опять тепло, по-осеннему, конечно. На жаркое солнце горожанам рассчитывать не приходиться, но после заморозков, случившихся накануне, утренние плюс пять – уже хорошо. А днем будет еще больше.

- 9 октября в Петербурге ожидается пасмурная погода. Днем небольшие дожди, морось. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит плюс 10-12 градусов, - говорится на сайте городского гидрометцентра.

К сожалению, солнца петербуржцы не увидят и завтра. В среду также весь день будет идти дождь, а небо останется скрытым за серыми тучами. Зато в четверг, 11 октября, в Северной столице потеплеет до плюс 14, уйдет и пасмурная погода.

Надо сказать, что в ближайшие дни заморозков по ночам также не ожидается, поэтому автомобилисты, напуганные первым «днем жестянщика», случившимся в понедельник, пока могут отложить заботы о смене резины на зимнюю. Но совсем расслабляться не стоит, чтобы не пропустить новый «сюрприз» от природы.