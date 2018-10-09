В Петербурге пытались поджечь редакцию Федерального агентства новостей

СЕГОДНЯ 08:13 2018-10-09T08:13:17+03:00

В помещении разбили окно и бросили внутрь бутылку с бензином

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В Петербурге неизвестные хулиганы напали на редакцию Федерального агентства новостей. Злоумышленники разбили стекло одного из офисных помещений, где находились сотрудники и плеснули внутрь бензин из бутылки, после чего подожгли.

- Пламя удалось оперативно потушить, это сделала охрана бизнес-центра, огонь не успел распространиться, - пишут «Невские новости».

Сам инцидент произошел около половины третьего утра 9 октября на Белоостровской улице дом 8, где в корпусах бизнес-центра «Ильич» и находится редакция.

В момент нападения в помещении работала ночная смена – три сотрудника, которые не пострадали. Позднее на место прибыла полиция, которая осмотрела место ЧП и взяла показания у сотрудников, а также охраны.

Большого ущерба нанесено не было – обгорел только стол, плюс разбито окно. Сейчас нападавших хулиганов разыскивают правоохранительные органы.