Новый фармацевтический завод может появиться в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-09T08:47:21+03:00

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Петербург активно развивает свой фармацевтический кластер. Вот и еще один завод по производству медпрепаратов может появиться в городе. Вчера, 8 октября, вице-губернатор города Игорь Албин встретился с представителями одной из крупнейших мировых фармкомпаний.

- Производитель рассматривает перспективные проекты в части развития фармацевтической отрасли, в том числе возможность строительства завода в Петербурге, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Власти Северной столицы, в свою очередь, также заинтересованы в расширении уже существующего фармкластера и всячески приветствуют новые инвестиции в город, которые обещают быть многомиллионными.

Уже сейчас в Петербурге работает более 50 крупных заводов по производству лекарственных препаратов. По словам Игоря Албина, если в городе появится еще один завод, важно, чтобы его продукция могла уходить не только на российский рынок, но и поставляться в другие страны мира.