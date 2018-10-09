На Витебском вокзале Петербурга откроется выставка «Мода русского модерна»
Нет в Петербурге более подходящего места, чем Витебский вокзал, чтобы показать всю красоту ушедшей от нас царской эпохи. Так, судя по всему, решили устроители выставки «Мода русского модерна», которая откроется 17 октября.
- На выставке представят платья, пальто, корсажи, шляпы, пелерины, сумочки и другие аксессуары. Всего будет показано около 50 исторических костюмов, - пишет «Мойка 78».
На всеобщее обозрение представит экземпляры из своей многочисленной коллекции и историк моды, модельер и телеведущий Александр Васильев.
Кроме многочисленных вариантов платьев – бальных, прогулочных, дорожных и прочих, пришедшие на выставку зрители смогут увидеть, какие пальто, перчатки, кружева и пелерины носила русская знать и интеллигенция конца XIX века.
Не обойдут вниманием и такую интимную вещь гардероба, как нижнее белье. Петербуржцам покажут корсажи дам, которыми щеголяли тогдашние модницы.
Экспозиция «Мода русского модерна» откроется на Витебском вокзале 17 октября и будет работать вплоть до 29 числа. Время посещения – с 10:00 до 21:00.