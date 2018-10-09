На пересечении Студенческой и 1-го Муринского столкнулись микроавтобус и маршрутка

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-09T09:42:52+03:00

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Очередной ДТП с участием маршрутки произошло в Петербурге. Утром 9 октября в Выборгском районе города столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и ПАЗ 17-го коммерческого маршрута.

- Не поделили дорогу на пересечении Студенческой и 1-го Муринского. Объезд только по «встречке», - пишут свидетели инцидента в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, при аварии никто не пострадал, хотя в утренний час пик в маршрутном автобусе как обычно было много пассажиров. Видимо сказалась не самая большая скорость движения. В противном случае, исход столкновения мог быть и трагическим.

Обычно в подобных случаях все сразу винят маршрутчиков, но, по словам людей, ехавших в ПАЗе, на этот раз упрекнуть водителя не в чем. Виноватым оказался шофер «Фольксвагена», который «забыл» про знак «уступи дорогу» или же решил проскочить перед автобусом. Но не успел.

Впрочем, все обстоятельства ДТП установят инспектора ГИБДД, они же и назовут виновника аварии. А пока спешащим на работу петербуржцам лучше выбрать другой путь следования, так как по состоянию на 9:40 утра разбитые машины все еще стоят поперек дороги и сильно затрудняют проезд транспорта.