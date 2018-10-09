В Петербурге 15-летняя школьница попала в больницу с отравлением сердечными каплями

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-09T11:41:10+03:00

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Врачи одной из петербургских больниц оказывают помощь 15-летней школьнице, которую доставили в клинику с острым отравлением лекарственным препаратом.

- Около 12:00 8 октября в детскую больницу номер 8 имени Филатова привезли жительницу Невского района Петербурга, которая выпила сердечные капли, - пишет «Оперативное прикрытие».

Известно, что девушка является ученицей одного из петербургских лицеев. Корварол она выпила еще 7 числа, однако почти сутки не обращалась к врачам. Сама школьница живет в одной квартире на Дальневосточном проспекте с 39-летней матерью и 28-летним отчимом.

По предварительным данным, семья не числится неблагополучной и не состоит на учете в полиции или же инспекции по делам несовершеннолетних. Сейчас надзорные органы выясняют, что могло послужить причиной для отравления и почему никто из взрослых больше суток не замечал ничего необычного.