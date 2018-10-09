«Зенит» прокомментировал инцидент с Кокориным

СЕГОДНЯ 11:09 2018-10-09T11:09:39+03:00

В клубе пока не принимают резких решений и ждут информации от полиции

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Петербургский «Зенит» пока никак не наказал нападающего Александра Кокорина, который вчера устроил драку в одном из кафе в Москве. Пресс-служба команды осторожно комментирует произошедшее, и не говорит о возможных последствиях для футболиста.

- Решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования, которое проведут правоохранительные органы. А инцидент – вопиющий, – пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу сине-бело-голубых.

Напомним, что накануне в интернете было опубликовано видео, на котором люди, похожие на футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева устроили драку в московском кафе. Они напали на посетителя, оказавшегося чиновником Министерства промышленности России.

Сейчас делом занимается столичная полиция, а в стане петербуржцев ждут результатов, чтобы принять решение по скандальному игроку. Тут очень кстати пришлась двухнедельная пауза в чемпионате России и еврокубках, вызванная играми национальной сборной команды, в которую ни Кокорин ни Мамаев не попали.

Напомним, что в2016 году приятели уже «влипали» в историю, когда после неудачного выступления России на чемпионате Европы, отправились сорить деньгами в Монако.