СЕГОДНЯ 11:26 2018-10-09T11:26:35+03:00

При столкновении маршрутки и машины каршеринга в Петербурге пострадали пять человек. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла на пересечении Светлановского проспекта и улицы Орбели

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Второе за утро ДТП с участием маршрутного такси произошла в Петербурге. Около 10:00 9 октября на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели столкнулся микроавтобус «Мерседес» и легковой «Лифан».

- Только что проехали там. Несколько скорых, реанимация, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее появилась информация, что при столкновении пострадали пять человек, предположительно все они – пассажиры маршрутки.

В комментариях пользователи пишут, что китайская иномарка могла не пропустить микроавтобус на перекрестке, из-за чего и произошла авария. Известно, что легковушка принадлежит одной из сетей каршеринга, в которой автомобили сдаются на прокат.

- Хуже таксистов бьются. Ведь каждая минута на счету, - печально иронизируют петербуржцы в соцсетях.

Из-за ДТП на оживленном перекрестке сразу же образовалась огромная пробка, которую пытаются «разрулить» сотрудники ДПС.

Напомним, что ранее на перекрестке 1-го Муринского проспекта и Студенческой улицы столкнулись маршрутный ПАЗ и «Фольксваген».