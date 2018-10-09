При столкновении маршрутки и машины каршеринга в Петербурге пострадали пять человек
Второе за утро ДТП с участием маршрутного такси произошла в Петербурге. Около 10:00 9 октября на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели столкнулся микроавтобус «Мерседес» и легковой «Лифан».
- Только что проехали там. Несколько скорых, реанимация, - пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Позднее появилась информация, что при столкновении пострадали пять человек, предположительно все они – пассажиры маршрутки.
В комментариях пользователи пишут, что китайская иномарка могла не пропустить микроавтобус на перекрестке, из-за чего и произошла авария. Известно, что легковушка принадлежит одной из сетей каршеринга, в которой автомобили сдаются на прокат.
- Хуже таксистов бьются. Ведь каждая минута на счету, - печально иронизируют петербуржцы в соцсетях.
Из-за ДТП на оживленном перекрестке сразу же образовалась огромная пробка, которую пытаются «разрулить» сотрудники ДПС.
Напомним, что ранее на перекрестке 1-го Муринского проспекта и Студенческой улицы столкнулись маршрутный ПАЗ и «Фольксваген».