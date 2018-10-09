МЧС предупреждает: В Петербурге усилится ветер

СЕГОДНЯ 12:59 2018-10-09T12:59:37+03:00

Жителям города советуют осторожнее ходить по улицам, чтобы не попасть под падающие дорожные знаки или деревья

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В Петербурге опять дует сильный ветер. Стихия, давшая горожанам передышку, снова взялась за старое, и вдобавок к серым тучам, принесшим занудные осенние дожди, решила «порадовать» Северную столицу резкими порывами морского бриза.

- 9 октября в Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра до 16 метров в секунду, - сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на метеорологическую службу.

Как обычно в таких ситуациях, спасатели рекомендуют горожанам реже появляться на улице. А при походах в магазин, возвращении с работы и прочих делах, при которых никак не обойтись без выхода из дома, следует быть внимательными и на всякий случай поглядывать вверх – вдруг с крыши или балкона на голову летит что-нибудь тяжелое.

Да и самим жителям Петербурга стоит проверить балконы на наличие вещей, которые внезапно может сдуть ветер. Если такое произойдет, то придется отвечать за нанесенный ущерб имуществу или вред здоровью.

Машину лучше поставить в гараж или на крытую парковку, а в отсутствии такой возможности, отогнать подальше от домов, деревьев, дорожных знаков и прочих конструкций.