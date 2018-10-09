2018-10-09T14:53:56+03:00
Общество

Общежитие Минобороны в Кронштадте подключили к отоплению

На следующий день после совещания в Смольном батареи в здании стали горячими
Полина ЖУКОВА
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В кронштадтском общежитии на Макаровской улице подключили отопление.В кронштадтском общежитии на Макаровской улице подключили отопление.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кронштадте подключили к отоплению общежитие, которое находится в ведении Министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба Кронштадтского района. Батареи в здании не были горячими с начала отопительного сезона в Петербурге, пока пристальное внимание на это не обратил врио губернатора города Александр Беглов на совещании 8 октября в Смольном.

– По поручению врио губернатора Александра Дмитриевича Беглова районные специалисты в течение вечера и ночи оказали военным коммунальщикам необходимую помощь в запуске котельной на резервном топливе. В настоящее время все потребители общежития обеспечены теплоносителем в полном объеме, температура жилых помещений в здании соответствует санитарным нормам, – отметил глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк.

В общежитии на улице Макаровской, 3 в Кронштадте живут 24 человека. Среди них - ветераны службы и гражданский персонал Минобороны.

– С утра мы обошли каждую комнату общежития, радиаторы отопления набрали рабочую температуру. Жители просили поблагодарить Александра Дмитриевича Беглова за быстрое решение проблемы, – добавил Олег Довганюк.

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