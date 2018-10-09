Антимонопольщики приостановили организацию Фестиваля света в Петербурге

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-09T15:03:21+03:00

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Фестиваля не будет, фестиваля нет – такими словами из песни группы «Мумий тролль» можно обрисовать ситуацию с праздником света, который должен пройти в Петербурге с 3 по 5 ноября. Проведение фестиваля оказалось под вопросом из-за контракта, подписание которого отменило антимонопольное ведомство.

- Конкурс на оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Фестиваль света в ноябре 2018 года» приостановлен Санкт-Петербургским УФАС России в части подписания контракта, сообщает пресс-служба регионального Управления Федеральной антимонопольной службы.

Известно, что на результаты проведения 40-миллионного конкурса жалобу подало закрытое акционерное общество «Волгобалт Медиа». Теперь, до заседания комиссии УФАС, которое состоится 12 октября, никаких контрактов подписываться не будет.

Напомним, что заказчиком организации Фестиваля света был городской комитет по развитию туризма Петрбурга. Победителем проведенного 8 октября аукциона, стало общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство Грейт», предложившее цену в 39 651 968 рублей.