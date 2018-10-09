В Смольном утвердили бюджет Петербурга на 2019 год

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-09T16:04:32+03:00

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Сегодня в Смольном одобрили бюджет на 2019 год. Как отметил в своем докладе председатель Комитета финансов Алексей Корабельников, доходы бюджета в следующем году планируются в размере 576,3 миллиарда рублей. Расходы составят 628,3 миллиардов. А дефицит средств из бюджета тогда окажется равным 52 миллиардам рублей. При этом ожидается, что в следующем году долг увеличится с 7 до 15 процентов, то есть в два раза.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов обратил внимание на эти показатели. Он попросил подготовиться подробную справку о долге Петербурга, а также предоставить информацию о структуре доходов.

- Мы почти в два раза увеличиваем заимствования. У нас есть все возможности, чтобы уйти от них. Нужно жить по средствам, уметь собирать налоги и распоряжаться имущественным комплексом, - отметил Александр Беглов. - Либо зарабатываем деньги, либо сокращаем расходы. У нас дефицит бюджета, и мы должны его сокращать.