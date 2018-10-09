На Культурный форум в Петербурге ожидается более 30 тысяч участников

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-09T16:33:51+03:00

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В Петербурге прошло заседание Оргкомитета VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Под руководством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец в ЦВЗ «Манеж» обсудили подготовку и проведение масштабного мероприятия. В заседании принял участие врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

На Культурный форум, который пройдет 15-17 ноября 2018 года, ожидаются главы 93 зарубежных городов, 28 зарубежных регионов – партнеров Петербурга. Общее число участников мероприятия будет более 30 тысяч человек.

На подготовку и проведение форума правительство Петербурга в этом году направило 80 миллионов рублей.

- Город является родоначальником этого масштабного события. Я рад, что форум набирает обороты, расширяется его география. До официального открытия осталось чуть более месяца. В эти дни к Санкт-Петербургу будет приковано внимание высшего руководства нашей страны, выдающихся деятелей культуры, широкой международной общественности. Уже проведена серьезная работа, и Санкт-Петербург готов к проведению этого мероприятия, - отметил Александр Беглов.