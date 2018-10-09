С щитом на рукаве – на защиту экологии

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-09T17:06:20+03:00

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Главное, чтобы костюмчик сидел! Так решили в правительстве Ленинградской области и выписали для инспекторов государственного экологического надзора новенькую форму. Темный пиджак и брюки, кремовая рубашка – в таком виде сотрудники ведомства будут выходить на смену с 2019 года. Постановление о новой форме уже подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Форма инспекторов будет, как говорится, на все случаи жизни. Полевой костюм – на проведение контрольно-надзорных мероприятий с выездом на участки, повседневный – для исполнения других должностных обязанностей.

Но чтобы эколога было видно за версту, на форме также предусмотрены отличительные знаки.

- Нарукавные и нагрудные знаки, исполненные в виде щита с надписью «Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области» и гербом региона, будут указывать на принадлежность к органу исполнительной власти Ленинградской области, - пояснили в ведомстве. - Наплечные знаки – погоны - предназначены для различия по должностям сотрудников комитета.

В постановлении губернатора также говорится о том, что право на ношение формы и знаков отличия имеют сотрудники комитета, уполномоченные на осуществление регионального государственного экологического надзора и переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах.