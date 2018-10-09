2018-10-09T17:05:36+03:00
Общество

За пролет под ЗСД петербуржца оштрафовали на 150 тысяч рублей

В суде хулиган признал вину и раскаялся
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге 10 августа вертолет пролетел под опорой моста ЗСД. Фото: Скриншот видео, предоставленного Анастасией Заркуа.В Петербурге 10 августа вертолет пролетел под опорой моста ЗСД. Фото: Скриншот видео, предоставленного Анастасией Заркуа.
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История с опасным трюком на вертолете, который исполнил петербуржец в начале августа, подошла к своему логическому завершению. В Петроградском районном суде Северной столицы прекратили производство по уголовному делу. Напомним, что мужчина пролетел под опорой моста ЗСД, управляя вертолетом Gazelle SA-341G. Его действия засняли очевидцы, и видео с трюком разлетелось по соцсетям. Однако этим все не закончилось.

У авихулигана не обнаружили сертификата летной годности. Кроме того, он нарушил действующие запреты, пролетая на высоте не более 25 метров под автомобильным путепроводом. По статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, ему теперь придется ответить штрафом в 150 тысяч рублей.

В суде петербуржец пояснил, что основные части вертолета он купил у наследников погибшего бизнесмена, дополнил оставшимися частями, а для сбора вертолета обратился к сербским специалистам.

- На учет вертолет не ставил, так как хотел его «облетать». Пилотное свидетельство получал в 2012 году, после истечения его срока действия в 2013, хотел продлить, но не знал, где это сделать, так как в отношении организации «Крылья Невы», куда он обращался ранее, возбудили уголовное дело. Вину признал, раскаялся, - отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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