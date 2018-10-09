Суд Петербурга запретил выпускать бездомных животных после отлова обратно на улицу

СЕГОДНЯ 17:36 2018-10-09T18:45:33+03:00

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Суд Северной столицы встал на сторону зоозащитников в вопросе о судьбе бездомных животных после отлова. Оспорить пункт 4.3.3 Постановления Правительства города «О Концепции отношения к безнадзорным животным» о возврате животных в прежнюю среду обитания решила местная жительница Светлана Антонова. Она подала исковое заявление к Смольному.

- Административный истец полагал, что животные должны содержаться в приюте постоянно после отлова, или до момента передачи новому хозяину, указывая на опасность, которую создают отпущенные животные для людей и бессмысленность работы по проведению лечебно-профилактических процедур, так как в естественной среде обитания животные снова заболевают. Кроме того, животные испытывают стресс, что выражается в нападении на людей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По этому вопросу состоялись прения, после чего требование истца в суде удовлетворили и признали пункт недействительным. Однако Смольный собирается обжаловать это решение.