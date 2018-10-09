2018-10-09T19:28:51+03:00
Общество

В Петербурге к концу года благоустроят 571 двор

Работы идут в рамках программы формирования комфортной городской среды
Евгения МОСКВИНА
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До конца 2018 года в Северной столице преобразится 571 двор.До конца 2018 года в Северной столице преобразится 571 двор.Фото: Олег ЗОЛОТО
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К концу года в Петербурге завершат работы в 571 дворе. Всего 409 из них благоустроят, а в 162 дворах установят освещение. Об этом рассказали в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Все работы идут в рамках всероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды». Он стартовал в 2016 году. Цель проекта - создать качественные и комфортные городские и районные пространства, учитывая мнение местных жителей.

- В рамках проекта в городе активно проводится благоустройство скверов, парков, общественных пространств и дворовых территорий: устанавливают новые детские игровые и спортивные площадки, меняют старый асфальт и прокладывают новые пешеходные дорожки, занимаются озеленением и освещением территории, - отметили в пресс-службе вице-губернатора.

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