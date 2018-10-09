Александр Беглов узнал, что волнует петербуржцев

СЕГОДНЯ 20:50 2018-10-09T20:54:26+03:00

Александр Беглов встретился с петербуржцами с приемной президента в СЗФО. Фото: пресс-служба Администрации Петербурга.

Врио губернатора пообщался с горожанами в приемной президента в СЗФО

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Врио губернатора Северной столицы провел сегодня прием местных жителей по поручению президента России. Встреча Александра Беглова с петербуржцами состоялась в приемной президента в СЗФО.

Одна из жительниц Приморского района обратилась к Беглову с просьбой ускорить ввод в эксплуатацию детской школы искусств на улице Туристской.

- В связи с ростом одного из крупнейших районов Санкт-Петербурга Александр Беглов дал указание председателю комитета по строительству Леониду Кулакову взять под личный контроль дальнейшую подготовку здания (прокладку инженерных сетей, отделку внутренних помещений и другие работы) и обеспечить ввод школы в эксплуатацию не позднее декабря 2019 года, - отметили в пресс-службе Смольного.

В Калининском районе местных жителей волнует обветшалое состояние спортивной площадки у школы №72. На непригодное для занятий состояние спортивного стадиона «Арена» на улице Коммуны обратил также внимание житель Красногвардейского района. Петербурженка из Московского района попросила привести в порядок исторический фонтан «Венок славы» в Московском парке Победы.

- С просьбой возобновить работу бассейна и водолечебницы в 39 детском поликлиническом отделении СПбГБУЗ «Городская поликлиника № 51» обратилась жительница Московского района. По ее словам, он закрыт уже два года, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Александр Беглов уже дал поручения главам районов и профильных ведомств решить проблемы, о которых рассказали горожане, и поставил конкретные сроки выполнения задач.