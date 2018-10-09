2018-10-09T22:24:29+03:00
Происшествия

Конфликт между учениками в петербургском колледже закончился поножовщиной

Одного участника конфликта прооперировали
Елена МОЛОДКИНА
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15-летний учащийся колледжа всадил нож в однокурсника. Фото: Архив "КП"15-летний учащийся колледжа всадил нож в однокурсника. Фото: Архив "КП"
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Разборки в колледже пищевых технологий в Санкт-Петербурге даже похлеще разборок футболистов Кокорина и Мамаева с чиновником. У спортсменов орудием стал стул из кафе. А студенты пошли дальше.

Как сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Северной столице, один учащийся колледжа после ссоры с однокурсником попал в больницу с ножевым ранением.

Вооруженная драка произошла вчера прямо в стенах учетного заведения. Туда же вызвали и "скорую помощь". На машине с красным крестом и мигалками пострадавшего привезли в Детскую городскуюбольницу номер 2. Было принято решение оперировать раненое бедро.

Сейчас с парнем все в порядке. Врачи успокоили, что жизни учащегося колледжа ничего не угрожает, и последствий от ранения не останется.

Сейчас подробностями конфликта занимаются правоохранители.

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