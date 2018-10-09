2018-10-09T22:57:07+03:00
Общество

Албин и главы комитетов согласовали строительство храма в Шувалово

Он появится на Первомайской улице
Елена МОЛОДКИНА
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Храму в Шувалово быть! Фото: Архив "КП"Храму в Шувалово быть! Фото: Архив "КП"
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин провел совещание в Смольном. За круглым столом собрались главы Комитетов по строительству, по инвестициям, по контролю за имуществом и юридического Комитета.

Обсуждали проект возведения нового храма в Шувалово. И решили - храму быть! А появится он на участке номер пять по Первомайской улице. Это будет православная религиозная организация Спасо-Парголовского храма.

Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора, здесь планируется строительство домового храма с помещениями для притча и размещения паломников.

А под приход храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" решено отдать участок номер 198 на проспекте Художников в Выборгском районе.

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