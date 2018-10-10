СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-10T08:06:39+03:00

В среду, 10 октября, погода в Петербурге опять «порадует» дождями и сильным ветром. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Петербург еще на один день приблизился к второму бабьему лету, которое горожанам пообещали синоптики. Уже сегодня в Северной столице будет достаточно тепло, а в четверг и пятницу, температура поднимется еще больше. Правда пока в городе льет дождь и дует сильный ветер, так что прочувствовать все прелести природы не получится.

- 10 октября в Санкт-Петербурге ожидается облачная, с прояснениями погода. В течении дня будет идти дождь, ветер юго-западный и западный, умеренный с порывами до сильного. Воздух прогреется до +12 градусов, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

При этом порывы ветра могут быть достаточно резкими – до 17 метров в секунду, поэтому при нахождении на улице следует соблюдать осторожность.

Зато уже завтра в Петербурге распогодится. Температура воздуха поднимется до 13 градусов выше ноля, из-за туч выйдет солнце, а ветер почти совсем утихнет. Еще теплее будет в пятницу, когда термометры покажут +14. Положительных эмоций петербуржцам доставит и приятная солнечная погода.