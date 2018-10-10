МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра

СЕГОДНЯ 08:05 2018-10-10T08:06:01+03:00

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У природы нет плохой погоды – есть неприятная и опасная. Такая сегодня, 10 октября, и будет царствовать в Северной столице. Над городом уже собрались тучи, идет дождь, а вдобавок к нему вскоре подует и сильный ветер.

- В Санкт-Петербурге ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы могут достигать скорости в 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Главного регионального управления МЧС.

Спасатели, как и вчера, предупреждают петербуржцев об опасностях, которые поджидают жителей при сильном ветре. Учитывая, что по прогнозам синоптиков, порывы могут достигать скорости 17 метров в секунду, то велика вероятность падения вещей с незастекленных балконов, кровли с крыш.

Могут не выдержать напора стихии и рекламные щиты, дорожные знаки, а также сухие и больные деревья, особенно «любящие» падать на припаркованные машины. Поэтому горожанам советуют тщательно выбирать место для стоянки своего четырехколесного друга, а также быть внимательными при нахождении на улице.