2018-10-10T09:43:25+03:00
Спорт

Интернет-магазин «Зенита» прекратил продажу футболок с фамилией Кокорина

Это еще один признак, что игровая карьера футболиста в Петербурге закончилась
Петр КИБЕР
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"Зенит" убрал из интернет-магазина футболки Кокорина. Фото: ФК "Зенит""Зенит" убрал из интернет-магазина футболки Кокорина. Фото: ФК "Зенит"
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«Зенит» отреагировал на пьяный дебош, устроенный в Москве Александром Кокориным и убрал футболки с его фамилией из интернет-магазина. Клуб пока сдержанно комментирует понедельничные приключения нападающего и его давнего друга Павла Мамаева из «Краснодара», но действиями показывает, что игрока больше нет в команде

- В настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, - говорится на сайте сине-бело-голубых.

Вполне возможно, что сами футболисты, которые все это время никак не попытались объяснить свою «гулянку», надеются отделаться штрафами и легким испугом, однако все эксперты считают, что отвечать игрокам придется по полной.

То, что недавняя выходка может стоить Кокорину и Мамаеву карьеры, стало понятно после заявления министра спорта России Павла Колобкова, сказавшего что игроков «в сборной нет, и не будет», а также позиции Российского футбольного союза, предложившего пожизненно дисквалифицировать хулиганов и обещавшего всячески поддержать «Краснодар», который намерен расторгнуть контракт с Мамаевым.

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