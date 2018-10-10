Деминский сад вернули в список зеленых зон общего пользования Петербурга

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-10T11:51:55+03:00

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Одна из немногих зеленых зон Невского района Санкт-Петербурга вновь может стать доступной для горожан. Рабочая группа, находящаяся в ведении комитета по контролю за имуществом города, одобрила инициативу депутата Бориса Вишневского о возвращении Деминского сада в перечень зеленых зон общего пользования (ЗНОП).

- Там хотели построить апарт-отель, передали участок застройщику, исключили сад из ЗНОП, потом градозащитники выиграли суд, договор предоставления земли инвестору был расторгнут, - написал парламентарий на своей странице в соцсети.

При этом постановление правительства о строительстве так до сих пор и не отменено. Однако Вишневский считает, что закон о внесении сада в ЗНОП будет выше, чем постановление правительства Петербурга, поэтому он намерен внести соответствующую поправку в закон о зеленых зонах.

Напомним, что Деминский сад, который находится между проспектом Обуховской обороны и Мельничной улицей, в 2011 году передали инвесторам, которые намеревались построить общественно-деловой центр. После протестов жителей проект переделали под апарт-отель, но и он не устроил горожан. Все это время сад был огорожен забором, который стоит до сих пор.