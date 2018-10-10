2018-10-10T11:09:21+03:00
Общество

С 22 октября из Петербурга в Выбор запустят еще две пары «Ласточек»

Дополнительные поезда пойдут в связи с переходом на зимнее расписание
Петр КИБЕР
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С 22 октября из Петербурга в Выбор запустят еще две пары «Ласточек».С 22 октября из Петербурга в Выбор запустят еще две пары «Ласточек».Фото: Александр Подгорчук
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Скоростные «ласточки» стали уже привычным средством сообщения между Петербургом и Выборгом. Четыре пары этих поездов быстро и с комфортом доставляют жителей регионов по их делам, а также возят туристов, мечтающих посмотреть единственный в России древний рыцарский замок. Теперь рейсов станет еще больше.

- С 22 октября на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Выборг будут курсировать шесть пар скоростных электропоездов «Ласточка» по рабочим дням и семь пар по выходным дням, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» («СЗПК»).

Поводом к добавлению еще одной пары поездов, стал переход на зимнее расписание и желание повысить комфорт пассажиров. Теперь у них есть более широкий выбор между обычными электричками, идущими со всеми остановками и скоростными «Ласточками».

С 22 октября составы будут отправляться с Финляндского вокзала 7:55, 9:30, 13:50, 18:15 и 20:40, а в обратном направлении, из Выборга, пойдут в 6:57, 9:22, 13:02, 17:05, 18:40 и 20:44. Время в пути составит чуть больше часа.

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