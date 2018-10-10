Эннио Морриконе выступит в Петербурге перед своим 90-летним юбилеем

СЕГОДНЯ 11:35 2018-10-10T11:35:54+03:00

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Знаменитый итальянец, автор музыки к фильмам «Хороший, плохой злой», «Однажды в Америке», «Неприкасаемые» и многих других саундтреков, сделавших его известным на весь мир, снова едет в Россию. Накануне своего 90-летия мэтр даст концерты в Петербурге и Москве.

- Вместе с хором и Чешским национальным симфоническим оркестром Морриконе представит новую программу «60 лет музыки», - пишет ТАСС.

В Петербурге маэстро соберет зрителей в Ледовом дворце, концерт состоится 5 ноября. Специальным гостем на выступлении будет португальская исполнительница Дулсе Понтеш, поющая в стиле фаду.

А еще через два дня, 7 числа, маэстро даст концерт в Кремлевском дворце в Москве. При этом день рождения музыканта, который будет 10 ноября, отходит на второй план.

89-летний Морриконе отмечает, что его не сильно беспокоит празднование своего 90-летнего юбилея, так как все внимание он сейчас сосредоточил на предстоящих концертах.