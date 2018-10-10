2018-10-10T12:36:22+03:00
Общество

В Левашово мусоровоз сбросил в одну кучу раздельно собранные жителями отходы

Идея с сортировкой отходов сорвалась из-за лени водителя спецтранспорта
Петр КИБЕР
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В Левашово мусоровоз сбросил в одну кучу раздельно собранные жителями отходы. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Левашово мусоровоз сбросил в одну кучу раздельно собранные жителями отходы. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Правильная и нужная идея с сортировкой бытовых отходов и раздельной утилизацией мусора, которую решили ввести в обиход власти Петербурга, разбилась о безразличие и лень коммунальщиков, сваливших все в одну кучу.

- Утром жители стали свидетелями вопиющего случая. Это «типа» раздельный сбор мусора, - пишут жители поселка Левашово в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам петербуржцев, к их дому на улице Чкалова 33 подъехал мусоровоз, водитель которого решил ссыпать отходы из помойки в один контейнер. Весь труд жителей по сортировке отходов пошел прахом.

Возмущенные горожане дозвонились до местной администрации, которые переадресовали вопрос автобазе спецтранса, занимающейся вывозом мусора. Там пояснили, что инцидент произошел из-за водителя, который решил не делать два рейса, а увезти все одной ходкой.

В комментариях петербуржцы иронизируют, что таким образом он решил сэкономить подорожавшее топливо. Как будет наказан проштрафившийся шофер, и будет ли, пока остается неизвестным.

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