2018-10-10T14:15:36+03:00
Звезды

В Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу

После аварии скандальный шоумен отправился в больницу на машине скорой помощи [видео]
Петр КИБЕР
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В Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_todayВ Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_today
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Скандально известный шоумен, бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий повал в аварию в Петербурге. На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка, черная «Лада Приора», на которое ехал музыкант, врезалась в трактор. В интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» сам пострадавший рассказал о состоянии после аварии.

Актер Стас Барецкий сломал ногу в ДТП в Петербурге.

- По первым ощущениям – сломал ногу, пару ребер ушиб. Сейчас, наверное, в больницу поеду, - рассказал шоумен по телефону корреспонденту радио «КП».

Интересно, что трактор, в который влетела машина Барецкого, каким-то образом оказался развернут поперек дороги. Сам музыкант также не до конца понимает, как произошло ДТП.

- Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор. Я даже не понял, откуда он взялся. Но удар был хороший, - сообщил пострадавший.

Надо сказать, что на оживленном перекрестке сразу же образовалась огромная пробка, которую сотрудники ГИБДД смогли «разрулить» только через час, когда поврежденную машину Барецкого увез эвакуатор.

После аварии шоумен поехал в больницу на скорой. Фото: vk.com/spb_today

После аварии шоумен поехал в больницу на скорой. Фото: vk.com/spb_today

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