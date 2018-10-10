СЕГОДНЯ 13:08 2018-10-10T14:15:36+03:00

В Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу. Фото: vk.com/spb_today

После аварии скандальный шоумен отправился в больницу на машине скорой помощи [видео]

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Скандально известный шоумен, бывший участник группы «Ленинград» Стас Барецкий повал в аварию в Петербурге. На перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Генерала Симоняка, черная «Лада Приора», на которое ехал музыкант, врезалась в трактор. В интервью радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» сам пострадавший рассказал о состоянии после аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/672711" frameborder="0"></iframe> Актер Стас Барецкий сломал ногу в ДТП в Петербурге.

- По первым ощущениям – сломал ногу, пару ребер ушиб. Сейчас, наверное, в больницу поеду, - рассказал шоумен по телефону корреспонденту радио «КП».

Интересно, что трактор, в который влетела машина Барецкого, каким-то образом оказался развернут поперек дороги. Сам музыкант также не до конца понимает, как произошло ДТП.

- Ехал спокойно по городу и вдруг меня подрезает трактор. Я даже не понял, откуда он взялся. Но удар был хороший, - сообщил пострадавший.

Надо сказать, что на оживленном перекрестке сразу же образовалась огромная пробка, которую сотрудники ГИБДД смогли «разрулить» только через час, когда поврежденную машину Барецкого увез эвакуатор.