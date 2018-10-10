Смольный через суд хочет заставить Мариинский театр отремонтировать дом Лермонтова

СЕГОДНЯ 13:42 2018-10-10T13:42:42+03:00

Здание на Садовой улице уже долгое время портит вид исторического центра строительной сеткой

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Ремонт дома номер 61 по Садовой улице стал предметом спора между властями Санкт-Петербурга и Мариинским театром. Последний не уложился в установленные сроки и сорвал процесс проведения работ в историческом здании. Смольный пошел в суд.

- Согласно требованиям охранного обязательства, Мариинский театр был обязан до 8 сентября 2018 года разработать проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом княгини Шаховской (купца Чугреева)», - сообщает пресс-служба Смольного.

Проект работ, который должен включать в себя ремонт и реставрацию несущих конструкций, крыши, лицевых и дворовых фасадов, внутренних помещений, необходимо было представить на утверждение в комитет по охране памятников (КГИОП), однако и спустя месяц после срока, никаких документов чиновники не получили.

Само здание известно тем, что с 1836 по 1837 годы в нем жил великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.

Надо сказать, что чиновникам не первый раз приходится обращаться к правосудию. Чтобы начать первый этап ремонта, Мариинскому театру также грозили санкциями. Вот и сейчас заявление направлено в Октябрьский суд Петербурга.