Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга

СЕГОДНЯ 14:18 2018-10-10T14:18:50+03:00

Ранее о поддержке врио главы города сказал и Георгий Полтавченко

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Александр Беглов, с 3 октября исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, заручился поддержкой спикера Законодательного собрания города и фракции партии «Единая Россия», которую тот возглавляет.

- Не знаю, пойдет ли он на выборы, но если пойдет, то «Единая Россия» его поддержит, - приводит слова Вячеслава Макарова пресс-служба петербургского ЗакСа.

При этом глава Законодательного собрания отметил, что Беглов может участвовать в предвыборной гонке и как представитель партии и как самовыдвиженец, поддержка ему в любом случае будет обеспечена.

Макаров отметил, что нынешний и.о. губернатора – человек с большим опытом и хорошо знающий город. Сегодня, 10 октября, сам Александр Беглов должен приехать в ЗакС, где состоится его выступление перед депутатами.

Напомним, что на посту главы города Беглов сменил Георгия Полтавченко, чья отставка состоялась 3 октября.