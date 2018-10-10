2018-10-10T14:18:50+03:00
Политика

Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга

Ранее о поддержке врио главы города сказал и Георгий Полтавченко
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга.Глава ЗакСа Макаров заявил, что «Единая Россия» поддержит Беглова на выборах губернатора Петербурга.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Александр Беглов, с 3 октября исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, заручился поддержкой спикера Законодательного собрания города и фракции партии «Единая Россия», которую тот возглавляет.

- Не знаю, пойдет ли он на выборы, но если пойдет, то «Единая Россия» его поддержит, - приводит слова Вячеслава Макарова пресс-служба петербургского ЗакСа.

При этом глава Законодательного собрания отметил, что Беглов может участвовать в предвыборной гонке и как представитель партии и как самовыдвиженец, поддержка ему в любом случае будет обеспечена.

Макаров отметил, что нынешний и.о. губернатора – человек с большим опытом и хорошо знающий город. Сегодня, 10 октября, сам Александр Беглов должен приехать в ЗакС, где состоится его выступление перед депутатами.

Напомним, что на посту главы города Беглов сменил Георгия Полтавченко, чья отставка состоялась 3 октября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сократился до 45,5 миллиардов
В Петербурге создали тепловую карту цен на жилье
Смольный через суд хочет заставить Мариинский театр отремонтировать дом Лермонтова
В Петербурге Стас Барецкий на «Приоре» влетел в трактор и сломал ногу
В Левашово мусоровоз сбросил в одну кучу раздельно собранные жителями отходы
Дзюба стал игроком тура по результатам голосования болельщиков
По дороге из Петербурга в Смоленск пропал грузовик с колбасой на 3 миллиона рублей
Эннио Морриконе выступит в Петербурге перед своим 90-летним юбилеем
С 22 октября из Петербурга в Выборг запустят еще две пары «Ласточек»
Деминский сад вернули в список зеленых зон общего пользования Петербурга
В Петербурге продлили конкурс на создание аэроэкспресса до Пулково
Интернет-магазин «Зенита» прекратил продажу футболок с фамилией Кокорина
МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра
В среду, 10 октября, погода в Петербурге опять «порадует» дождями
В Новой Голландии покажут 70 фотографий Дэвида Боуи
Албин и главы комитетов согласовали строительство храма в Шувалово
Конфликт между учениками в петербургском колледже закончился поножовщиной
Александр Беглов узнал, что волнует петербуржцев
Из-за ремонтных работ перекроют съезд с КАД в сторону Рыбацкого
В Петербурге к концу года благоустроят 571 двор
На Ладожском мосту ремонтируют «задравшийся» стык
В Петербурге открыли мемориальную доску Герою Соцтруда Араму Оганову