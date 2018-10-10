Дефицит бюджета Санкт-Петербурга сократился до 45,5 миллиардов

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-10T15:56:19+03:00

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Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли изменения в бюджете города на 2018 год. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе ЗакСа, расходы бюджета станут больше на 4,5 миллиарда рублей больше, чем было запланировано раньше, но при этом вырастут на 12 миллиардов рублей доходы.

После всех корректировок доходы дойдут до 550,7 миллиардов рублей, а расходы составят 596 миллиардов. Это позволит сократить дефицит бюджета почти на 8 миллиардов – до 45,5 миллиарда рублей.

Добиться такого весомого сокращения расходов получилось благодаря тому, что «Петербургский метрополитен» получит на два миллиарда рублей меньше в качестве субсидий. Кроме того, строители не успели возвести тридцать объектов социальной инфраструктуры – 15 в сфере здравоохранения и 15 в образовании, поэтому траты на здания отсутствуют.

За законопроект проголосовало большинство депутатов – 38 из 50, еще 8 воздержались.