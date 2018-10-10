Машина с девушкой-водителем вылетела в пруд в Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 16:19 2018-10-10T16:19:30+03:00

По одной из версий, водителю стало плохо за рулем

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Опасным купанием обернулось для автомобилистки из Санкт-Петербурга. Девушка за рулем легковушки оказалась в пруду. Об этом сообщают очевидцы в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

- Девушка на автомобиле разогналась по Пражской, проехав 150 метров по парку Интернационалистов нырнула в Волховский пруд, - написал автор поста.

Автомобиль на высокой скорости слетел с обрыва и рухнул в воду. Машина подняла высокий фонтан брызг и продержалась наплаву буквально полминуты, но этого времени хватило, чтобы девушка-водитель выбралась из салона. Петербурженка даже смогла самостоятельно доплыть до берега, хоть погода не располагала к водным процедурам. На термометре было около десяти градусов.

На берегу несчастную приняли прохожие. Они вызвали экстренные службы, которые оказали пострадавшей помощь.

По одной из версий, водителю стало плохо, поэтому девушка не смогла вовремя среагировать на изменение дорожной ситуации.