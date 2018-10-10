Работы по замене шва на Большом Обуховском мосту продлили

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-10T16:35:09+03:00

По предположению Упрдор «Северо-Запад» три полосы будут перекрыты минимум пять дней

Изменить размер текста: A A

Пять дополнительных дней понадобятся для замены деформационного шва на Большом Обуховском мосту через Неву. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», которое занимается ремонтом объекта, на вантовом мосту останутся перекрытыми три полосы, а по оставшимся можно будет ездить со скоростью не больше 50 километров в час. В таком режиме нужно продержаться до 15 октября.

- Работы производятся в круглосуточном режиме, в три смены, - заверили в учреждении.

Поврежденный шов на мосту меняют с 20 августа. Работы идут не очень быстро, потому что сварщики работают только тогда, когда трафик на дороге минимальный. Это предусмотрено и проектом, и входит в список требований завода, где изготовили шов. Если не соблюдать эти требования, можно нарушить технологию, что приведет к негативным последствиям.

Вся актуальная информация о перекрытых полосах и режиме движения выведена на табло.