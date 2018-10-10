СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-10T16:57:55+03:00

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поработал в котельной. Нет, глава Северной столицы не переквалифицировался в кочегары и не оставил политику. Он просто провел в котельной «Приморская» совещание. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе администрации города, чиновник проверил, насколько инженерно-энергетический комплекс готов к отопительному сезону.

- При тех технологиях, при той оснащенности, которая есть у вашего предприятия нормативные сроки устранения аварий необходимо сокращать, - обратился Александр Беглов к генеральному директору «ТЭК СПб» Игорю Федорову, которому принадлежит котельная.

При этом временно исполняющий обязанности губернатора остался доволен тем, как предприятие подготовилось к земле. От этого зависит, насколько четко будет поступать тепло в дома петербуржцев, потому что оно дает почти половину тепла в городе.