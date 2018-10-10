Львы вернулись на мост через канал Грибоедова
Четыре белоснежных льва вновь поселились на Львином мостике, который соединяет два берега канала Грибоедова. Стражей моста вернули на место после недолгой отлучки - летом их отправили на реставрацию. В программу ремонта вошли и постаменты, и крепежи.
За пару месяцев чугунных животных привели в полный порядок: затерли сколы и трещины, очистили от грязи, убрали старую краску и вернули белый цвет. Теперь львы выглядят еще более величественными.
Ответственным за косметические процедуры скульптур было ООО «Реставратор». Он уложился точно в срок, потратив на работы около десяти миллионов рублей. Гарантия на работу – пять лет.
СПРАВКА «КП»
Львиный мостик в 2018 году отпраздновал 192-летие. За этот солидный срок его дважды капитально ремонтировали и параллельно реставрировали. Первый раз это произошло в 1954 году, второй раз – на рубеже 20 и 21 веков.