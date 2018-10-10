Обидчики крокодила Гены и его друзей оказались на скамье подсудимых в Кронштадтском районе

СЕГОДНЯ 17:46 2018-10-10T17:46:47+03:00

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В Крондштадском районе прошло судебное заседание, во время которого на скамье подсудимых оказались четыре приятеля, «обидевших» героев мультфильма. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе городской прокуратуры, четверых парней обвиняли в вандализме. Ухудшало положение молодых людей то, что беспорядок они творили не по одиночке, а все вместе.

- Подсудимые, находясь на детской площадке во дворе одного из домов, уничтожили установленные на этой детской площадке декоративные фигуры, - сообщили в прокуратуре.

Вандалы повалили на землю и оторвали головы скульптурам крокодила Гены и старухи Шапокляк, оторвали от основания Чебурашку. Валяющиеся на земле персонажи принадлежат администрации Кронштадта, которая вплотную занялась делом и написала заявление в полицию. Вскоре нарушителей вычислили. Парни отпираться не стали, вину признали и полностью возместили ущерб, а это сто тысяч рублей.

В связи с этим уголовное дело прекратили, так как стороны примирились.