Бухгалтера детского сада из Кировского района наказали за хищение 1,7 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 18:12 2018-10-10T18:12:47+03:00

Женщина в течение нескольких месяцев перечисляла себе деньги со счета учреждения

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Жительница Кировского района Санкт-Петербурга поплатилась за желание быстро нажиться. Женщина выбрала исключительно противозаконный способ обогатиться – воспользовалась служебным положением и присвоила себе чужие деньги. Как рассказали «Комсомольской правде – Петербург» в пресс-службе городской прокуратуры, этот поступок противоречил закону, за что бухгалтер получила условный срок.

- Подсудимая признала вину в совершении преступления, возместила причиненный ущерб в полном объеме, - заверили в ведомстве.

Почти год женщина перечисляла себе деньги, которые хранились на счетах детского сада. Никаких законных оснований получать суммы из казны учреждения у осужденной не было, но она продолжала это делать с завидной регулярностью. В итоге накопила 1,7 миллиона рублей.

Такая пропажа не осталась незамеченной и бухгалтера задержали. В итоге женщине дали четыре года условно, три из них – испытательный срок. Мягкость приговора объясняется тем, что предприимчивая работница раскаялась и возместила ущебр.