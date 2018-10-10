За три часа в Санкт-Петербурге закрыли четыре станции метро

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-10T18:40:59+03:00

Ни на одной из станций в итоге не нашли опасных объектов. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Четыре станции Петербургского метрополитена 10 октября закрылись из-за найденных там подозрительных предметов, причем произошло это в сжатый срок. Все сообщения о закрытии станций уложились в трехчасовой промежуток.

Первым поступило сообщение о закрытии «Крестовского острова» в 14.57, а меньше, чем через час пассажиров эвакуировали со станции «Политехническая». Произошло это в 15.41. Эту станцию открыли в 16.29, а буквально через четыре минуты бесхозный предмет нашли на «Комендантском проспекте». Станция продолжила функционировать спустя час.

Станция «Крестовский остров» возобновила свою работу только в 15.46. Опасный предмет там искали почти три часа.

В 17.14 перестали пускать людей на «площадь Восстания», все по той же причине – кто-то забыл вещи, из-за вызвали экстренные службы. Перекрыты были первый и второй проходы. Пространство обследовали к 18.04. Никаких угроз специалисты не нашли.