2018-10-10T21:18:19+03:00
Происшествия

В Петербурге «Газель» сбила двухлетнего ребенка

Мальчик доставлен в больницу
Роман ЛЯЛИН
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Авария с участием ребенка Фото: Дорожный инспектор Санкт-ПетербургаАвария с участием ребенка Фото: Дорожный инспектор Санкт-Петербурга
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ДТП проищошло на улице Федора Абрамова. Двухлетний ребенок гулял вместе с мамой и катался на самокате, когда попал под колеса машины. Ребенка сбила «Газель», которая поворачивала во дворы.

- В состоянии средней тяжести доставлен в больницу, - сообщает паблик "Дорожный инспектор". - Катался на самокате, был с мамой. Водитель газели поворачивал из кармана во дворы. В этот момент ребенок попал под задние колеса.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Также силовики призывают родителей быть внимательными во время прогулок с детьми, а водителей осторжнее во время заездов во дворы.

Виновника аварии устанавливают сотрудники ГИБДД. Состояние мальчика и полученные им травмы сейчас уточняют медики.

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