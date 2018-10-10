Футболиста "Зенита" Александра Кокорина задержали по статье "хулиганство"

10 Окт. 22:28 2018-10-10T22:38:21+03:00

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Буквально за пару часов до объявления Александра Кержакова в федеральный розыск - из-за его неявки к следователю по делу об избиении им на пару с Мамаевым столичного чиновника и водителя телеведущей - футболист все же зашел в нужный кабинет.

С опозданием, но Кокорин все же явился на допрос. К тому времени его закадычного друга, 10-летие приятельскихотношений с которыми они и отмечали, уже задержали на 48 часов.

Теперь задержан и Кокорин. И тоже на 48 часов. В ближайшее время и Алесандру предъявят обвинение, и уже в четверг 11 октября следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении футболистов.

По факту избиения двух людей возбуждено дело по статье "хулиганство"