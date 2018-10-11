2018-10-11T01:41:07+03:00
Политика

Это лучший выбор президента: Председатель ЗакСа благодарит Полтавченко и приветствует Беглова

С Георгием Сергеевичем они будут продолжать дружить и заниматься спортом
Елена МОЛОДКИНА
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Вячеслав МакаровВячеслав МакаровФото: Олег КУЗЕНКОВ
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Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров еще раз выразил свое уважение бывшему губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко.

И напомнил депутатам и журналистам, что при Полтавченко, как и при Матвиенко у города с ЗакСом всегда был конструктивный диалог.

- У этого человека была стратегия. У него есть уникальные знания не только в области техники, промышленности, но и во всех других областях. Он умел советоваться со своими помощниками, советниками, профессионалами. И обладал колоссальной степенью решительности. Решителбности человека, который умел и умеет доводить начатое дело до конца. И он никогла не боялся брать на себя ответственность, никогда не уходил от ответственности, - говорит Макаров.

Спикер еще раз подчеркнул, что Полтавченко для него не только коллега, но и друг. Макаров уверен, что на посту председателя совета директоров объединенной судостроительной компании России Георгий Сергеевич обязательно наведет порядок и решит все проблемы.

Что касается врио губернатора Александра Беглова, то и его Макаров и ЗакС будут поддерживать.

- Это лучший выбор президента. Этот человек знает все о Санкт-Петербурге, он исполнял обязанности губернатора в 2003 году. Эти 15 лет работал в федеральных органах власти, и блестяще проявил себя. Опыт у него колоссальный. И мы настроены с ним на конструктивный диалог, - уточнил Макаров.

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