Слабый туман, солнечно и тепло: В четверг, 11 октября, в Петербург придет «осеннее лето»

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-11T07:40:42+03:00

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Лето вернулось. Как и предсказывали синоптики, в Петербург пришла теплая и солнечная погода. Днем над городом практически не будет туч или облаков, а приятный западный ветерок лишь дополнит ощущение уже подзабытого августа. Не испортит впечатление и легкий туман, обещанный горожанам с утра.

- 11 октября ожидается облачная с прояснениями погода, днем преимущественно ясно, без осадков. Ветер западный, слабый. Температура воздуха поднимется до 12-14 градусов выше ноля, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

В Петербурге давно не было такой приятной погоды. Почти три недели прошло с прошлого бабьего лета, случившегося в конце сентября. Но тогда, из обещанных пяти-шести дней, жителям Северной столицы досталось лишь три дня тепла. Но в середине октября те же три дня ощущаются уже настоящим подарком природы.

В пятницу и субботу в городе на Неве также будет солнечно, без дождей и до плюс 15 градусов, а вот на следующей неделе осень уже не будет «оглядываться» на лето и окончательно повернется в сторону зимы.