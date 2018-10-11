2018-10-11T08:10:53+03:00
Происшествия

На мосту Бетанкура у Ждановской набережной насмерть разбился водитель «БМВ»

Ехавшая на большой скорости машина перевернулась на крышу и ударилась в столб
Петр КИБЕР
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На мосту Бетанкура у Ждановской набережной насмерть разбился водитель «БМВ». Фото: vk.com/spb_todayНа мосту Бетанкура у Ждановской набережной насмерть разбился водитель «БМВ». Фото: vk.com/spb_today
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Гибелью водителя дорогого кроссовера «БМВ Х6» закончилась авария на мосту Бетанкура в Петроградском районе Петербурга. Ехавшая по переправе иномарка в какой-то момент ударилась колесом в поребрик, перевернулась и влетела в столб. Известно, что за рулем премиального кроссовера был мужчина 1984 года рождения.

- Инцидент произошел в 21:20 10 октября у дома номер 43 по Ждановской набережной. В результате ДТП водитель скончался на месте. По данному факту проводится проверка, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Как рассказывают в соцсетях свидетели происшествия, после удара машина задымилась и начала гореть, но ее быстро потушили остановившиеся водители и сотрудники полиции, а затем и прибывшие на место пожарные. При этом сам автомобиль очень сильно разбит. При ДТП у иномарки оторвало дверь, раскололо тормозные диски, а фары и прочие детали разлетелись на десятки метров.

При этом, по словам очевидцев, в автомобиле не сработали подушки безопасности, которые могли бы спасти жизнь водителю. Разбиираться в причинах аварии будут дознаватели ГИБДД.

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