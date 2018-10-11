2018-10-11T08:40:28+03:00
Звезды

Создатели «Игры престолов» снимают в Петербурге сериал про Екатерину Великую

На главную роль в исторической картине приглашена Хелен Миррен
Петр КИБЕР
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Создатели «Игры престолов» снимают в Петербурге сериал про Екатерину Великую. Фото: wikimedia.orgСоздатели «Игры престолов» снимают в Петербурге сериал про Екатерину Великую. Фото: wikimedia.org
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Петербург не в первый раз становится сценой для съемок исторических фильмов. Но если обычно картины про времена царей и императоров создают отечественные режиссеры, то сейчас в городе на Неве работает группа американского канала НВО, известного по таким сериалам, как «Игра престолов» и «Клан Сопрано».

- Мини-сериал снимают в Петергофе и историческом центре Санкт-Петербурга, - пишет 78.ru.

Известно, что сериал, который по планам выйдет в 2019 году, будет рассказывать о временах Екатерины Великой. Роль самой российской императрицы сыграет обладательница премии «Оскар» Хелен Миррен. Вполне возможно, что выбор актрисы был не случает – известно, что у нее есть русские корни – ее отец Василий Миронов остался в Британии после октябрьской революции в России, а при рождении дал дочери имя Елена, которое позже изменилось на английское Хелен.

Накдо сказать, что для актрисы не впервой играть роли венценосных особ. В своей карьере она уже была английской королевой Шарлоттой в «Калигуле», а также Елизаветой I в одноименной картине и Елизаветой II в фильме «Королева».

Пока идут съемки, у петербуржцев еще есть шанс встретить звезду мирового кино на улицах города.

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