СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-11T10:11:31+03:00

В Петербурге 11 летний ребенок отравился ртутью, 3,5 килограмма которой нашел во дворе. Фото: Анна КОЛПАКОВА

Изменить размер текста: A A

В Петербурге ребенок отравился найденной во дворе ртутью. Во время прогулки 11-летний мальчик увидел емкость с жидким металлом, которую решил забрать домой. Непродолжительного общения с ядовитой субстанцией хватило для отравления парами ртути. Ребенка увезли в больницу.

- Инцидент произошел 28 сентября по адресу: улица Евдокима Огнева 4/1. После обнаружения родителями опасного металла, квартиру дважды обработали специалисты аварийной экологической службы, - пишет «Мойка 78».

Работы на месте находки продолжались в течение трех дней, прежде чем сотрудники городского экоцентра убедились в безопасности помещения для жильцов. Сам мальчик, нашедший отраву, в это время находился в больнице имени Филатова в состоянии средней тяжести.

Пока неизвестно, откуда ртуть в таком количестве оказалась на улице, и кто ее мог выбросить. Сейчас выяснением обстоятельств происшествия занимается полиция.