С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах
С пятницы, 12 октября в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения на дорогах, которые затронут в первую очередь автомобилистов. Но и пассажирам, пользующимся наземным общественным транспортом, тоже стоит быть внимательными.
- С 12 октября до 20:00 15 октября частично закрывается проезд по Гренадерскому мосту. Здесь «Мостотрест» будет ремонтировать дорожное покрытие, - сообщает пресс-служба ГАТИ.
Также с 23:00 12 числа и до 05:00 15 октября будет ограничен проезд по Адмиралтейскому проспекту у Невского проспекта.
13 и 14 октября будет тяжело проехать по Кирочной улице от Радищева до Маяковского.
Также, 13 и 14 числа будет не проехать по Петровскому проспекту от Петровской площади до Ремесленной улицы, здесь будут прокладывать газопровод. Потом, 27 и 28 числа работы продолжатся в обратном направлении.
На 13 и 14 октября намечены еще два адреса ограничений: проезд по Октябрьской набережной у дома номер 54 и по Шафировскому проспекту у дома 17.