СЕГОДНЯ 10:34 2018-10-11T10:34:57+03:00

С 12 октября в Петербурге вводятся новые ограничения на дорогах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) рассказала, где будет нельзя проехать на машине

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С пятницы, 12 октября в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения на дорогах, которые затронут в первую очередь автомобилистов. Но и пассажирам, пользующимся наземным общественным транспортом, тоже стоит быть внимательными.

- С 12 октября до 20:00 15 октября частично закрывается проезд по Гренадерскому мосту. Здесь «Мостотрест» будет ремонтировать дорожное покрытие, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

Также с 23:00 12 числа и до 05:00 15 октября будет ограничен проезд по Адмиралтейскому проспекту у Невского проспекта.

13 и 14 октября будет тяжело проехать по Кирочной улице от Радищева до Маяковского.

Также, 13 и 14 числа будет не проехать по Петровскому проспекту от Петровской площади до Ремесленной улицы, здесь будут прокладывать газопровод. Потом, 27 и 28 числа работы продолжатся в обратном направлении.

На 13 и 14 октября намечены еще два адреса ограничений: проезд по Октябрьской набережной у дома номер 54 и по Шафировскому проспекту у дома 17.